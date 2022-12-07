تصعيد خطير في وقت صعب.. روسيا تتوعد أوكرانيا بعد الهجوم الكبير وأمريكا تتبرأ

واعتبر الخبير الأوكراني في العلاقات الدولية "قسطنطين جريدين"، أن الهجوم يُعد مشروعًا في ظل القصف الروسي المتواصل، وأوضح أن هناك عدة رسائل من هذا الهجوم؛ منها أن كييف لن تتفاوض دون انسحاب كامل للقوات الروسية من المدن التي تسيطر عليها، وقدرات الجيش الأوكراني مستمرة في التصاعد، وتستطيع استهداف الداخل الروسي، والتصعيد الأوكراني ليس وليد الصدفة؛ بل رد على تدمير البنية التحتية للبلاد وبالأخص العاصمة كييف، واستهداف الداخل الروسي يرجع لتشتيت تركيز روسيا في الداخل الأوكراني فهي استراتيجية محورية في خريطة الصراع.