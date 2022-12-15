ألمانيا تُبرم عقدًا لشراء 35 مقاتلة أمريكية من طراز إف- 35

أعلنت سفارة الولايات المتحدة في برلين، أن ألمانيا أبرمت مع الجيش الأمريكي عقدًا لشراء 35 مقاتلة من طراز إف- 35، في صفقة تندرج تحت إطار جهود الدولة الأوروبية لتحديث جيشها.
وقالت السفارة في بيان: إن الحكومة الألمانية "وقّعت عقدًا مع سلاح الجو الأمريكي لشراء 35 طائرة مقاتلة من طراز إف- 35 لايتنينغ تو، سيتم تسليمها بين عامي 2026 و2029".
وفي مارس أعلنت برلين عزمها على شراء 35 من هذه المقاتلات التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن، بالإضافة إلى 15 طائرة مقاتلة أخرى من طراز يوروفايتر الأوروبية؛ مشيرة إلى أن هذه المقاتلات المتطورة ستحل محل أسطولها القديم من مقاتلات تورنيدو.
لكن وزارة الدفاع الألمانية أثارت في مطلع ديسمبر، شكوكًا بشأن المضيّ قدمًا في هذا المشروع بعدما تحدثت عن "تأخيرات وتكاليف إضافية" محتملة لهذه الصفقة التي تناهز قيمتها عشرة مليارات يورو؛ وذلك في رسالة سرية بعثتها إلى لجنة الموازنة في البرلمان.