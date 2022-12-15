ألمانيا تُبرم عقدًا لشراء 35 مقاتلة أمريكية من طراز إف- 35

لكن وزارة الدفاع الألمانية أثارت في مطلع ديسمبر، شكوكًا بشأن المضيّ قدمًا في هذا المشروع بعدما تحدثت عن "تأخيرات وتكاليف إضافية" محتملة لهذه الصفقة التي تناهز قيمتها عشرة مليارات يورو؛ وذلك في رسالة سرية بعثتها إلى لجنة الموازنة في البرلمان.