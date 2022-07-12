"مواجهة عسكرية نووية".. روسيا محذّرة أمريكا وحلفاءها: تتأرجحون!

وكان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، قد تحدث في وقت سابق عن احتمال نشوب حرب نووية، بينما قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن روسيا لا تتلاعب بموضوع الحرب النووية، مشيراً إلى أن الموقف المبدئي لروسيا هو عدم جواز شن حرب نووية.