"غوتيريش": لا مكان آمنًا في غزة ويجب وضع حد "للفظائع" ضد الأبرياء

وأوضح في خطاب بالكنيست قاطعته صيحات استهجان من مشرعين معارضين أنه "في رفح، أجلينا بالفعل نحو مليون ساكن غير مقاتل وعلى الرغم من جهودنا القصوى لكيلا نؤذي غير المقاتلين، حدث للأسف شيء خاطئ على نحو مأساوي".