أمين "آركو" يدعو المنظمات الدولية إلى إنقاذ الشعب الصومالي من خطر المجاعة

وفي التفاصيل، قال "التويجري" في مؤتمر صحفي بمقر الأمانة العامة للمنظمة تحت عنوان "يدًا بيد لمساعدة الشعب الصومالي": اجتمعنا اليوم لدق ناقوس الخطر المحدق بالصومال التي تتعرض إلى موجة جفاف تسببت بشكل واضح في فقد الكثيرين للأمن الغذائي والخدمات الصحية والمأوى؛ ونفوق الكثير من الحيوانات وجفاف الآبار وتضرر المحاصيل الغذائية؛ ما يؤكد أهمية التدخل السريع من قِبل الجهات المعنية سواء الحكومات أو منظمات الأمم المتحدة أو الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر ومنظمات الإغاثة الأخرى لإنقاذ الشعب الصومالي من هذه الكارثة التي تحل به؛ وذلك لتقليل عدد الوفيات وتوفير الحياة الكريمة للشعب الصومالي؛ مشيرًا إلى أن المساعدات المقدمة للصوماليين قليلة مقارنة بالحاجة الكبيرة إليها في الوقت الراهن.