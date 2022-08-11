أمين "آركو" يدعو المنظمات الدولية إلى إنقاذ الشعب الصومالي من خطر المجاعة

دعا أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري؛ جميع المنظمات الدولية والإقليمية والحكومات وهيئات الأمم المتحدة والحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والمانحين للتدخل السريع لإنقاذ الشعب الصومالي من خطر المجاعة التي تضرر منها أكثر من 7 ملايين و700 ألف شخص؛ وذلك بتقديم الإغاثة العاجلة.
وفي التفاصيل، قال "التويجري" في مؤتمر صحفي بمقر الأمانة العامة للمنظمة تحت عنوان "يدًا بيد لمساعدة الشعب الصومالي": اجتمعنا اليوم لدق ناقوس الخطر المحدق بالصومال التي تتعرض إلى موجة جفاف تسببت بشكل واضح في فقد الكثيرين للأمن الغذائي والخدمات الصحية والمأوى؛ ونفوق الكثير من الحيوانات وجفاف الآبار وتضرر المحاصيل الغذائية؛ ما يؤكد أهمية التدخل السريع من قِبل الجهات المعنية سواء الحكومات أو منظمات الأمم المتحدة أو الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر ومنظمات الإغاثة الأخرى لإنقاذ الشعب الصومالي من هذه الكارثة التي تحل به؛ وذلك لتقليل عدد الوفيات وتوفير الحياة الكريمة للشعب الصومالي؛ مشيرًا إلى أن المساعدات المقدمة للصوماليين قليلة مقارنة بالحاجة الكبيرة إليها في الوقت الراهن.
من جهة أخرى أعرب نائب السفير الصومالي لدى المملكة، أبشر ورسمه ديرشه عن شكره للمنظمة العربية لعقد هذا الاجتماع من أجل مساعدة الشعب الصومالي لإنقاذ أكثر من 7 ملايين شخص تأثروا بالجفاف منهم نساء وأطفال؛ وقال نشكر المملكة العربية السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على ما تقدمه من مساعدات إغاثية للصومال.
ومن جانب آخر قال أحمد محمد، من الهلال الأحمر الصومالي: بلغ عدد المتضررين من الجفاف خلال الفترة من 2011 حتى 2012 نحو 3.7 ملايين شخص؛ وخلال الفترة من 2016 حتى 2017 نحو 2.9 مليون شخص وفي عام 2021 نحو 3.8 مليون شخص.