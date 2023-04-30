بعد غضب متصاعد.. الحكومة الأمريكية تنظم أول قافلة إجلاء بالسودان

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميللر، في بيان: "وصلت قافلة نظّمتها الحكومة الأمريكية، تحمل مواطنين أمريكيين وموظفين محليين ومواطنين من دول حليفة وشريكة، إلى بورتسودان في 29 أبريل.. من هناك، نساعد المواطنين الأمريكيين وغيرهم من المؤهلين للسفر إلى جدة بالمملكة العربية السعودية؛ حيث يوجد موظفون أمريكيون إضافيون للمساعدة في الخدمات القنصلية والطوارئ".