"لا اتفاق نووياً قريب".. ترجيح أمريكي بالتأجيل وإيران خطوة للوراء!

فيما رأى مستشار الوفد الإيراني المفاوض في محادثات فيينا، محمد مرندي، أنه "في حال اتخذت الولايات المتحدة قراراً صائباً، يمكن التوصل إلى اتفاق سريع". واعتبر في تغريدة على حسابه في تويتر، أن "الأمريكيين يرون أن الرد البنّاء هو القبول بشروطهم، لكن إيران ترى أنه الاتفاق المتوازن والمضمون".