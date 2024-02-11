خبراء قانونيون: مقاطع الفيديو التي تُظهر معتقلين في غزة مجرّدين من ملابسهم ومقيدين تمثّل انتهاكًا للقانون الدولي

يقول خبراء قانونيون: إن مقاطع الفيديو التي تظهر معتقلين في غزة وهم مجردون من ملابسهم ومقيدون ومعصوبو الأعين، والتي صوّرها جنود إسرائيليون وحمّلوها على الإنترنت؛ يمكن أن تمثّل انتهاكًا للقانون الدولي.
وينصّ القانون الدولي على عدم تعريض المعتقلين للإذلال غير الضروري أو لفضول الجمهور.
واطّلعت خدمة "بي بي سي" لتقصّي الحقائق على مئات مقاطع الفيديو التي شاركها جنود إسرائيليون علنًا في غزة منذ نوفمبر 2023. وتحقّقت "بي بي سي" من ثمانية مقاطع فيديو يظهر المعتقلون فيها.
ويقول الجيش الإسرائيلي: إنه "أنهى خدمة أحد جنود الاحتياط الذين حددناهم، وإن مقاطع الفيديو مثل هذه ليس لها أي قيمة". ولم يستجب الجيش لأي طلب آخر للتعليق.