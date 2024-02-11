خبراء قانونيون: مقاطع الفيديو التي تُظهر معتقلين في غزة مجرّدين من ملابسهم ومقيدين تمثّل انتهاكًا للقانون الدولي

يقول خبراء قانونيون: إن مقاطع الفيديو التي تظهر معتقلين في غزة وهم مجردون من ملابسهم ومقيدون ومعصوبو الأعين، والتي صوّرها جنود إسرائيليون وحمّلوها على الإنترنت؛ يمكن أن تمثّل انتهاكًا للقانون الدولي.