مدفوعات مرتبطة بالديون الخارجية.. مصر تعلن سداد 2.5 مليار دولار في شهرين

أعلنت مصر أنها سددت مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية خلال ديسمبر الماضي، بلغت مليار دولار؛ فيما كانت قد سددت 1.5 مليار دولار في نوفمبر الذي سبقه، ليصل إجمالي سداد الالتزامات الخارجية إلى 2.5 مليار دولار في شهرين.
وقال مسؤول مصرفي مصري في تصريحات لوكالة "أنباء الشرق الأوسط": إنه رغم الالتزام بسداد الالتزامات الخارجية؛ فإن الاحتياطي من النقد الأجنبي زاد بـ470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر، ليسجل أكثر من 34 مليار دولار وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2022.
وأوضح أن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي سجل زيادة للشهر الرابع على التوالي، ليصل إجمالي الزيادة من سبتمبر وحتى ديسمبر 2022 إلى 860 مليون دولار؛ مشيرًا إلى أن الاحتياطي النقدي يغطي 5.4 أشهر من الواردات الخارجية لمصر، وهو ما يتجاوز مقاييس كفاية الاحتياطي وفقًا للمعايير الدولية.