مدفوعات مرتبطة بالديون الخارجية.. مصر تعلن سداد 2.5 مليار دولار في شهرين

وأوضح أن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي سجل زيادة للشهر الرابع على التوالي، ليصل إجمالي الزيادة من سبتمبر وحتى ديسمبر 2022 إلى 860 مليون دولار؛ مشيرًا إلى أن الاحتياطي النقدي يغطي 5.4 أشهر من الواردات الخارجية لمصر، وهو ما يتجاوز مقاييس كفاية الاحتياطي وفقًا للمعايير الدولية.