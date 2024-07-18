3 مجازر جديدة.. حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة ترتفع إلى 38848 شهيداً

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 286 على التوالي إلى 38848 شهيداً، ونحو 89459 جريحاً، معظمهم من النساء والأطفال.