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3 مجازر جديدة.. حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة ترتفع إلى 38848 شهيداً

استشهاد 54 فلسطينياً وإصابة 95 بجروح مختلفة بعضها خطيرة خلال 24 ساعة
3 مجازر جديدة.. حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة ترتفع إلى 38848 شهيداً

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 286 على التوالي إلى 38848 شهيداً، ونحو 89459 جريحاً، معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 54 فلسطينياً وإصابة 95 بجروح مختلفة بعضها خطيرة، بالإضافة إلى ارتكاب ثلاث مجازر بحق العائلات، خلال الساعات 24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأكدت وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في كافة مناطق القطاع، لم يتم انتشالهم لعدم توفر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.

فلسطين
غزة

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