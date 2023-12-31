الجيش الإسرائيلي يتوقع استمرار الحرب ضد حماس في غزة طوال 2024

أفادت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) الأحد بأن الجيش الإسرائيلي يتوقع حربًا طويلة ضد حركة حماس في قطاع غزة تستمر طيلة عام 2024 بأكمله.
وفي التفاصيل، نقلت الصحيفة الإسرائيلية عن المتحدث باسم الجيش دانيال هغاري قوله إن من المقرر تسريح بعض جنود الاحتياط هذا الأسبوع بما يؤدي إلى "إنعاش الاقتصاد".
وأضاف المتحدث أن الجيش "يحتاج إلى التخطيط للمستقبل، من منطلق أنه ستكون هناك حاجة إلينا للقيام بمهام إضافية ومواصلة القتال خلال العام المقبل بأكمله".
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت في وقت سابق اليوم بأن الجيش بدأ في عملية تسريح عدد كبير من قوات الاحتياط، حيث من المقرر أن يسرح لواءين إضافيين كاملين هذا الأسبوع.
وذكرت صحيفة (جيروزاليم بوست) أن تسريح اللواءين يأتي في إطار عملية أوسع نطاقًا من المتوقع أن تشمل تسريح لواءات إضافية من الخدمة، ربما على أساس أسبوعي أو شهري.
وأسفر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة عن مقتل 21822 شخصًا على الأقل، معظمهم نساء وأطفال، وفق حصيلة نشرتها وزارة الصحة في القطاع الأحد، وهي أعلى حصيلة لأي عملية إسرائيلية حتى الآن منذ نكبة 1948م.
وذكرت الوزارة أنه منذ بداية الحرب سقط 56451 جريحًا، في وقت أصبحت معظم مستشفيات غزة إما خارج الخدمة وإما متضررة ومكتظة، وفقًا للعربية نت.
واندلعت الحرب بعدما شنت حماس هجومًا غير مسبوق على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر أودى بحياة نحو 1140 شخصًا، معظمهم مدنيون، وفق حصيلة لوكالة "فرانس برس" تستند إلى بيانات رسمية.