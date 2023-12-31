الجيش الإسرائيلي يتوقع استمرار الحرب ضد حماس في غزة طوال 2024

واندلعت الحرب بعدما شنت حماس هجومًا غير مسبوق على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر أودى بحياة نحو 1140 شخصًا، معظمهم مدنيون، وفق حصيلة لوكالة "فرانس برس" تستند إلى بيانات رسمية.