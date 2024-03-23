أميركا تفجر مفاجأ: أبلغنا روسيا مسبقًا بمعلومات عن هجوم موسكو

وقالت أدريان واتسون على منصة "إكس": "إن المعلومات التي حصلت عليها الولايات المتحدة بينت الهجوم الإرهابي المخطط له قد يستهدف تجمعات لأعداد كبيرة من الناس، من ضمنها الحفلات الموسيقية".