أميركا تفجر مفاجأ: أبلغنا روسيا مسبقًا بمعلومات عن هجوم موسكو

فجرت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أدريان واتسون، مفاجأة اليوم (السبت)، معلنة أن واشنطن حصلت على معلومات في وقت سابق من شهر مارس (آذار) الجاري، تفيد باحتمال وقوع حادث إرهابي في موسكو، وقد أبلغت روسيا بذلك.
وقالت أدريان واتسون على منصة "إكس": "إن المعلومات التي حصلت عليها الولايات المتحدة بينت الهجوم الإرهابي المخطط له قد يستهدف تجمعات لأعداد كبيرة من الناس، من ضمنها الحفلات الموسيقية".
وأضافت: "إن الحكومة الأميركية أبلغت السلطات الروسية بما وردها من معلومات وفقًا لسياسة واجب التحذير المعمول بها منذ فترة، وأصدرت وزارة الخارجية تحذيرًا للأميركيين في روسيا بناءً على المعلومات".
وارتفع عدد قتلى الهجوم على قاعة للحفلات الموسيقية بمركز كروكوس سيتي التجاري بضواحي موسكو أمس إلى 115 قتيلاً وعشرات المصابين.
وأعلن تنظيم "داعش – خرسان" الإرهابي المسؤولية عن الهجوم.