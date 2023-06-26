الجيش السوداني يؤكد استيلاء "الدعم السريع" على رئاسة قوات الاحتياطي المركزي

أكد الجيش السوداني، اليوم (الاثنين)، سيطرة قوات دعم السريع على رئاسة قوات الاحتياطي المركزي التابعة للشرطة في العاصمة الخرطوم، بعد هجوم استمر 3 أيام متواصلة.
وذكر الجيش في بيان عبر "فيسبوك"، أن سيطرة الدعم السريع على مقر الشرطة يعتبر مخالفة واضحة للقانون الدولي وأعراف الحرب.
وأضاف أن ما جرى من استهداف لمقار الشرطة ليس انتصارًا عسكريًا للدعم السريع، بل يمثل تعديًا سافرًا على مؤسسات الدولة المعنية بحماية المدنيين، مما يستوجب الإدانة والاستهجان.
وأعلنت قوات الدعم السريع أمس سيطرتها على رئاسة قوات الاحتياطي المركزي في الخرطوم، متهمةً الجيش السوداني بـ"محاولة توسيع دائرة الحرب من خلال إقحام قوات الشرطة في المعارك الدائرة بين الجانبين منذ منتصف أبريل الماضي".