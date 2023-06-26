الجيش السوداني يؤكد استيلاء "الدعم السريع" على رئاسة قوات الاحتياطي المركزي

وأضاف أن ما جرى من استهداف لمقار الشرطة ليس انتصارًا عسكريًا للدعم السريع، بل يمثل تعديًا سافرًا على مؤسسات الدولة المعنية بحماية المدنيين، مما يستوجب الإدانة والاستهجان.