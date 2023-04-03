"اخترعناها وسنستردها".. "حرب الرقائق" بين أمريكا والصين.. حياة أو موت!

وبحسب "الناطور"، فإن على الجميع أن يدرك أن موضوع استعادة أمريكا لريادتها، في صناعة الرقائق الإلكترونية، هو هدف لا يمكن لواشنطن العدول عنه، تحت أي ظرف كان، وهي ستسعى لتحقيقه عبر استخدام كل ما يمكن لها، لإيقاف الصين عند حدها؛ مشيرًا إلى أن وتيرة الأحداث المرتبطة بهذه الصناعة تسارعت في 2022، وستشهد المزيد من الأحداث خلال 2023؛ حيث إن مئات مليارات الدولارات التي تنفقها أمريكا، على برامج لدعم وجذب مصنعي الرقائق الإلكترونية إلى أراضيها؛ هو مجرد بداية في مسار طويل من الأحداث التي سيشهدها العالم في السنوات المقبلة، فكلما تقدمت أمريكا في هذه الصناعة؛ تمكنت من تضييق الخناق على الصين.