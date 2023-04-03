"اخترعناها وسنستردها".. "حرب الرقائق" بين أمريكا والصين.. حياة أو موت!

"نحن من اخترعها وسنستردها"؛ بهذه العبارة قام الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال زيارته مصنعًا لأشباه الموصلات في كارولينا الشمالية، برسم معالم أحداث المرحلة المقبلة التي ستشهدها صناعة الرقائق الإلكترونية العالمية؛ فما قاله الرئيس الأمريكي منذ أيام قليلة، ليس مجرد تفصيل صغير؛ بل يدل على النظرة الأمريكية لمسار الأمور في هذه الصناعة خلال السنوات المقبلة.
وأوضح "بادين"، أن الولايات المتحدة هي من اخترعت الرقائق الإلكترونية، بفضل برنامجها للفضاء؛ معتبرًا أن أمريكا وعلى مدى 30 عامًا، كانت تصنع 40% من إجمالي إنتاج الرقائق العالمي، ومن ثم حدث شيء ما وانتقلت هذه الصناعة إلى خارج الحدود، وكنتيجة لذلك باتت أمريكا تصنع اليوم نحو 10% فقط من الإنتاج العالمي للرقائق الإلكترونية؛ وذلك على الرغم من ريادتها للبحث والتصميم، في تكنولوجيا الرقائق الجديدة.
وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إدارته تعمل على استرداد أمريكا للصدارة في هذه الصناعة؛ وهو ما يفسر جميع الخطوات التي تتخذها واشنطن، في سبيل دعم انتقال مصانع الرقائق العالمية إلى أراضيها، إضافة إلى الإجراءات العقابية ضد الصين، والتي تهدف منها إلى منعها من التفوق في هذا المجال.
الرقائق الإلكترونية هي عبارة عن قطعة معدنية مصنوعة من السيليكون، وتحتوي على طبقات متعددة مدمجة بحرفية، وتضم مجموعة مترابطة من الترانزيستورات، تُمَكّنها من إنتاج الإشارات الإلكترونية اللازمة، لتشغيل وإيقاف الأجهزة الإلكترونية المختلفة وفق البرمجة المحددة لها، ودون هذه الشريحة لا قيمة لأي منتج ذكي في العالم، وهذا تحديدًا ما حوّلها إلى سلعة استراتيجية في زمن تتحول فيه جميع أجهزة العالم إلى الرقمنة.
ويمكن للرقائق الإلكترونية أن تأتي بأحجام متعددة، وتتطلب عملية تصنيعها المعقدة، استخدام تقنيات متطورة، فهي بحاجة لمراقبة دقيقة، لدرجة الحرارة والضغط، وتركيز المواد والنظافة.
وفي ظل التحول الرقمي الذي يشهده العالم، باتت الرقائق الإلكترونية العصب الحيوي لصناعات متعددة؛ فدونها لا شيء يعمل، بدءًا بالأجهزة الكهربائية والهواتف المحمولة والسيارات والطائرات وشبكات الاتصالات، مرورًا بمراكز البيانات والحواسيب وأجهزة الإنتاج في المعامل والأجهزة الطبية الحديثة، وصولًا إلى أنظمة التسلح والطائرات والصواريخ الحربية بما في ذلك الأسلحة النووية.
وبالتالي فإن أي دولة تتطلع إلى لعب دور حاسم في المستقبل الرقمي للعالم، عليها أن تسيطر على جزء كبير من صناعة الرقائق العالمية، التي باتت صناعة حاسمة في كل جوانب الوجود البشري.
يبلغ حجم سوق الرقائق الإلكترونية حول العالم، نحو 430 مليار دولار، وأبرز اللاعبين في هذا السوق: تايوان، كوريا الجنوبية، الصين، الولايات المتحدة الأمريكية واليابان.
وفي الوقت الحالي، تنتج تايوان نحو 60% من سوق الرقائق في العالم، وتقوم ببيع 90% من هذا الإنتاج إلى الولايات المتحدة؛ في حين تستهلك الصين الجزء الأكبر المتبقي من الإنتاج العالمي للرقائق الإلكترونية، فهي تعمد لشراء ما أتيح لها من رقائق؛ خصوصًا بعد التصدي الأمريكي لها في هذا المجال.
ويعتبر المحلل في شؤون التكنولوجيا هشام الناطور، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أنه في حال دققنا جيدًا بالأرقام، لفهمنا سبب سعي الولايات المتحدة لنقل إنتاج صناعة الرقائق الإلكترونية إلى أراضيها؛ حيث إن 90% من حاجة أمريكا لهذه الرقائق، يأتي من دولة تايوان التي لا تعترف الصين بوجودها، وتعتبرها أراضيَ تابعة لها؛ وبالتالي فإن أي خطوة صينية للسيطرة على تايوان، يعني تعطل قدرة الولايات المتحدة في الحصول على القطعة المعدنية، التي دونها لا قيمة لأي دبابة أو صاروخ أو معمل أو سيارة أو طائرة.
ويضيف "الناطور" أن ما يقوله الرئيس الأمريكي جو بايدن صحيح؛ فأمريكا هي من اخترع الرقائق، وهي حتى الساعة تسيطر على قسمين من أصل ثلاثة أقسام، تتألف منها صناعة الرقائق الإلكترونية؛ فأمريكا لا تزال تهيمن على ما نسبته 85% من مجالات البحث والتطوير والتصميم للرقائق، كما أنها تسيطر على كل ما هو مرتبط بمعدات وخطوط إنتاج الرقائق؛ في حين أنها خسرت القسم المتعلق بعملية الإنتاج والتعبئة والتوزيع لصالح تايوان.
وبحسب "الناطور"، فإن على الجميع أن يدرك أن موضوع استعادة أمريكا لريادتها، في صناعة الرقائق الإلكترونية، هو هدف لا يمكن لواشنطن العدول عنه، تحت أي ظرف كان، وهي ستسعى لتحقيقه عبر استخدام كل ما يمكن لها، لإيقاف الصين عند حدها؛ مشيرًا إلى أن وتيرة الأحداث المرتبطة بهذه الصناعة تسارعت في 2022، وستشهد المزيد من الأحداث خلال 2023؛ حيث إن مئات مليارات الدولارات التي تنفقها أمريكا، على برامج لدعم وجذب مصنعي الرقائق الإلكترونية إلى أراضيها؛ هو مجرد بداية في مسار طويل من الأحداث التي سيشهدها العالم في السنوات المقبلة، فكلما تقدمت أمريكا في هذه الصناعة؛ تمكنت من تضييق الخناق على الصين.
ومنذ أيام طلبت وزارة التجارة الأمريكية، من الشركات المصنعة للرقائق الإلكترونية، والتي تريد الاستفادة من خطة الدعم الفيدرالي لصناعة الرقائق، والبالغة قيمتها 39 مليار دولار أمريكي؛ طلبت منها التوقيعَ على اتفاق يمنع تلك الشركات، من رفع طاقتها الإنتاجية لأشباه الموصلات، في بعض الدول الأجنبية لمدة 10 سنوات، بعد الاستفادة من الدعم.
كما أنه سيتوجب على الشركات التي تَلَقّت تمويلًا، ألا تشارك -عن قصد- في أي بحث يتضمن تقنيات أو منتجات حساسة مع كيان أجنبي معني.
وإلى جانب الاستفادة من الدعم المالي، كشفت وزارة التجارة الأمريكية عن خصم ضريبي يصل إلى 25% للمشاركين في البرنامج.
من جهته، يقول المستشار في شؤون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عامر الطبش، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": إن موضوع الرقائق الإلكترونية، بات بمثابة قضية حياة أو موت بالنسبة لأمريكا؛ مشيرًا إلى أن ترك الصين تتحكم بموضوع الرقائق الإلكترونية، أو صناعة أشباه الموصلات هو كارثة بالنسبة لأمريكا، في وقت تقف فيه الرقائق خلف كل منتج ذكي في العالم؛ فاليوم لا توجد صناعة أساسية، لا تدخل هذه الشرائح في عملية تشغيلها، انطلاقًا من المركبات وصولًا إلى صناعة الاتصالات.