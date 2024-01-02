"الخارجية الفلسطينية" سترفع تقارير للمحاكم الدولية عن تنفيذ إسرائيل إعدامات ميدانية للمدنيين

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم (الثلاثاء)، أنها تنظر بخطورة بالغة إلى الإعدامات الميدانية والقتل خارج القانون اللذان تنفذهما قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين، وأنها سترفع تقارير بهذا الخصوص إلى المحاكم الدولية.
وقالت الوزارة: "إن الإعدامات الميدانية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين في قطاع غزة والضفة الغربية تعبر عن تصرف عصابات وليس دولة تدعي الديمقراطية"، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأضاف: "إن هذه الجرائم تعكس طبيعة التعليمات والتسهيلات لإطلاق النار على الفلسطيني، التي يعطيها المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل للجنود، في ظل المجازر الوحشية البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال، والقتل الجماعي خارج القانون بالقصف والتجويع كما يحصل في قطاع غزة لليوم الـ88 على التوالي".
ولفتت إلى جريمة إعدام أربعة شبان في بلدة عزون شرق قلقيلية، وفتح تحقيق مع جندي إسرائيلي قتل أسيراً في قطاع غزة، إضافة إلى قتل 25 مواطنًا حاولوا العودة إلى شمال القطاع خلال اليومين الماضيين، وجريمة قتل المعتقل عبدالرحمن البحش في سجن "مجدو".
وطالبت بضغط دولي وأميركي حقيقي على الحكومة الإسرائيلية لوقف جرائم الإعدامات الميدانية والقتل خارج القانون.
ودعت إلى تشكيل لجنة تحقيق أممية لمتابعة هذه الإعدامات باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وزيارة طواقم الصليب الأحمر الدولي للمعتقلات السرية والاطلاع على أوضاع المختطفين من قطاع غزة.