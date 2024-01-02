"الخارجية الفلسطينية" سترفع تقارير للمحاكم الدولية عن تنفيذ إسرائيل إعدامات ميدانية للمدنيين

وأضاف: "إن هذه الجرائم تعكس طبيعة التعليمات والتسهيلات لإطلاق النار على الفلسطيني، التي يعطيها المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل للجنود، في ظل المجازر الوحشية البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال، والقتل الجماعي خارج القانون بالقصف والتجويع كما يحصل في قطاع غزة لليوم الـ88 على التوالي".