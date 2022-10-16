وفاة "فلسطيني" متأثراً بجروح حرجة في الصدر جراء إطلاق الاحتلال النار عليه

توفي شاب فلسطيني، اليوم (الأحد)؛ متأثراً بجراح أصيب بها نتيجة إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار عليه في الضفة الغربية المحتلة.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الشاب مجاهد داوود (31 عاماً)، استشهد متأثراً بجروح حرجة أصيب بها، أمس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.
وأضافت أن خمسة مواطنين كانوا قد أصيبوا برصاص الاحتلال، بينهم الشاب "داوود" الذي أصيب بجروح حرجة في الصدر، نقل على إثرها إلى مستشفى سلفيت الحكومي، قبل أن ينقل إلى المستشفى الاستشاري في رام الله في محاولة لإنقاذ حياته، إلا أنه ارتقى شهيدا متأثرا بجروحه.