الحرس الثوري الإيراني يهدد بإغلاق البحر المتوسط ومضيق جبل طارق

يشار إلى أن جماعة الحوثي اليمنية شنّت هجمات ضد سفن تجارية تبحر في البحر الأحمر ردًّا على العدوان الإسرائيلي بحق غزة، مما دفع بعض شركات الشحن إلى تغيير مساراتها.