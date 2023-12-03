إسرائيل أجبرت "80%" من سكان غزة على مغادرة منازلهم

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم "الأحد"، أن إسرائيل أجبرت "80%" من سكان قطاع غزة، على مغادرة منازلهم منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر.
وأوضحت الصحيفة أن ما يصل إلى "1.8" مليون نسمة غادروا منازلهم ونزحوا لمناطق داخلية أخرى، في ظلّ استئناف الحرب، بعد هدنة مؤقتة استمرت 7 أيام.
وأضافت: أن النازحين يتكدّسون في جنوب غزة.
وتوقّعت "نيويورك تايمز" أن يرتفع هذا العدد، بعد أن أصدرت إسرائيلُ أمرَ إخلاء جديد، أمس، لمناطق في جنوبي قطاع غزة، الذي لم يشهد مثل هذا القدر من النزوح الداخلي في مثل هذا الوقت القصير.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قسّم الأراضي الصغيرة المكتظّة بالسكان في قطاع غزة، إلى "2300" تجمع سكني، وأمر سكان التجمعات المستهدفة عبر الرسائل النصية القصيرة بالإخلاء قبل ضربها.