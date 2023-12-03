إسرائيل أجبرت "80%" من سكان غزة على مغادرة منازلهم

وتوقّعت "نيويورك تايمز" أن يرتفع هذا العدد، بعد أن أصدرت إسرائيلُ أمرَ إخلاء جديد، أمس، لمناطق في جنوبي قطاع غزة، الذي لم يشهد مثل هذا القدر من النزوح الداخلي في مثل هذا الوقت القصير.