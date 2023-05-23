السلطات الأمريكية تتهم سائق شاحنة بتهديد "بايدن" بالقتل أو الخطف

وجّهت السلطات الأمريكية اتهامات لسائق شاحنة مستأجرة من ولاية ميزوري، اليوم (الثلاثاء)، بسبب اصطدامه بحواجز أمنية قرب البيت الأبيض، وذلك بعد أن أعربت عن اعتقادها أن الحادث قد يكون متعمدًا.
وأوضحت الشرطة في بيان أن "المشتبه به ويدعى فارشيث كاندولا وُجهت إليه اتهامات بالتهديد بالقتل أو الخطف أو إلحاق الأذى بالرئيس جو بايدن أو نائب الرئيس كامالا هاريس أو أحد أفراد الأسرة، من بين تهم أخرى"، وفقًا لـ"رويترز".
واعتقل جهاز الخدمة السرية الأمريكي سائق الشاحنة ساي فارشيث كاندولا (19 عامًا) من مدينة تشيسترفيلد بولاية ميزوري.
وعثر المحققون على علم يحمل شعارًا نازيًا (الصليب المعقوف)، داخل الشاحنة التي اصطدمت بالحواجز في ساحة لافاييت المجاورة لأرض البيت الأبيض مساء أمس.