السلطات الأمريكية تتهم سائق شاحنة بتهديد "بايدن" بالقتل أو الخطف

وأوضحت الشرطة في بيان أن "المشتبه به ويدعى فارشيث كاندولا وُجهت إليه اتهامات بالتهديد بالقتل أو الخطف أو إلحاق الأذى بالرئيس جو بايدن أو نائب الرئيس كامالا هاريس أو أحد أفراد الأسرة، من بين تهم أخرى"، وفقًا لـ"رويترز".