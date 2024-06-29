"أعظم خدمة عامة يقدمها".. "نيويورك تايمز" تدعو "بايدن" للانسحاب من سباق الرئاسة

وفي تجمع انتخابي في كارولينا الشمالية، أمس، بدا "بايدن" أكثر نشاطًا وتماسكًا، واعترف بأدائه في المناظرة الذي تعرّض لانتقادات واسعة، وقال: "لم أعد أمشي بسهولة كما كنت أفعل من قبل، ولم أعد أتحدث بسلاسة كما كنت أفعل من قبل، ولم أعد أجيد المناظرات كما كنت أفعل من قبل، لكنني أعرف ما أعرفه، أعرف كيف أقول الحقيقة".