وفي المعسكر الروسي، الذي أسهم خلال الحرب العالمية الثانية في سقوط الرايخ الألماني؛ يرى الخبير العسكري شاتيلوف مينيكايف، أن تلك الخدعة القديمة "لن تفيد بالشكل الذي تراهن عليه كييف، وتحاول تسويقه"؛ مشيرًا إلى أن "القوات الروسية تُحقق تقدمًا على الأرض فعليًّا؛ مما يسمح لها بتحديد الأهداف الحقيقية بدقة، والصواريخ الروسية الموجهة والمتطورة تتبع أهدافها بدقة وبأجهزة استشعار عالية الدقة".