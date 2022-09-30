اعتباراً من اليوم.. فنلندا تحظر على الروس الحاملين تأشيرات سياحة أوروبية دخول أراضيها

وأكّد وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو خلال مؤتمر صحافي، أن إعلان روسيا التعبئة "الجزئية" لعناصر الاحتياط للقتال في أوكرانيا، التي أدت إلى تدفق الروس إلى البلد الواقع في شمال أوروبا، كان "لها الأثر الكبير" في اتخاذ هذا القرار.