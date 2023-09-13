مصرع 74 مصريًا من قرية واحدة في كارثة "دانيال" بليبيا

وسيطرت حالة من الحزن على أهالي قرية الشريف، التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف صعيد مصر، خلال الساعات الأولى من أمس الثلاثاء، عقب ورود أنباء عن وفاة 74 شابًا من أبناء القرية في إعصار دانيال الذي اجتاح مدينة درنة الليبية، وأظهرت لقطات فيديو سيارات الإسعاف تنقل جثث المتوفين وسط تجمعات كبيرة للأهالي.