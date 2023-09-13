مصرع 74 مصريًا من قرية واحدة في كارثة "دانيال" بليبيا

هزّت فاجعة مؤلمة قرية مصرية بعد وفاة 74 شخصًا ضمن ضحايا فيضانات ليبيا؛ جراء العاصفة "دانيال" التي تسببت في مقتل آلاف الأشخاص في ليبيا.
وسيطرت حالة من الحزن على أهالي قرية الشريف، التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف صعيد مصر، خلال الساعات الأولى من أمس الثلاثاء، عقب ورود أنباء عن وفاة 74 شابًا من أبناء القرية في إعصار دانيال الذي اجتاح مدينة درنة الليبية، وأظهرت لقطات فيديو سيارات الإسعاف تنقل جثث المتوفين وسط تجمعات كبيرة للأهالي.
وكانت وزارة الخارجية المصرية وفق "روسيا اليوم"، أعلنت أنها تتابع على مدار الساعة آثار إعصار دانيال الذي ضرب العديد من المناطق والمدن الليبية، وأسفر عن عدد من الضحايا والمفقودين من المواطنين المصريين.
وأعلنت إدارة أمن السواحل في مدينة طبرق الليبية وصول 145 جثمانًا للمصريين الذين لقوا مصرعهم شرق الأراضي الليبية.
وأوضحت إدارة أمن السواحل في مدينة طبرق، أن "الجثامين سيتم تغسيلهم وتكفينهم وإنهاء إجراءاتهم، تمهيدًا لإرسالهم للأراضي المصرية، ليجري دفنهم من قبل ذويهم"، حسب وسائل إعلام محلية ليبية.