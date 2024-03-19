"إسرائيل" تعترف بقتل 50 فلسطينيًا في مجمع الشفاء.. و"مكتب" غزة يتهمها بارتكاب مجزرة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الثلاثاء)، أن قواته قتلت أكثر من 50 فلسطينيًا، واعتقلت 180 خلال مداهمة مجمع الشفاء الطبي في غزة.
وذكر الجيش في بيان أن "جنديًا واحدًا على الأقل سقط بنيران فلسطينية داخل المجمع".
في السياق نفسه، اتهم المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، "إسرائيل" بارتكاب مجزرة لدى اقتحامها مجمع الشفاء، ما أسفر عن مقتل 50 مدنيًا وإصابة 200 آخرين.
وأشار المكتب في بيان إلى تلقى معلومات ميدانية عن إعدام جيش الاحتلال لعدد من الأطفال من بين أولئك الذين أُعدموا.
وبيّن أن مئات الجنود الإسرائيليين شاركوا في اقتحام مجمع الشفاء مدججين بالسلاح والكلاب البوليسية ترافقهم عشرات الدبابات والمسيرات والمروحيات.