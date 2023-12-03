"إسرائيل" تقصف مربعًا سكنيًا كاملًا في شرق غزة

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد أعلن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف أكثر من 50 عمارة ومنزلًا في حي الشجاعية، وفي مناطق أخرى بالقطاع، واستخدم عشرات الصواريخ والقنابل العملاقة في القصف، الأمر الذي ينذر بمقتل المئات.