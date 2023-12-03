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"إسرائيل" تقصف مربعًا سكنيًا كاملًا في شرق غزة
تسبب في دمار هائل
ذكر تلفزيون فلسطين، اليوم (الأحد)، أن الاحتلال الإسرائيلي قصف مربعًا سكنيًا كاملًا في حي الشجاعية شرق غزة، الأمر الذي تسبب في دمار هائل بالمنطقة.
وقال التلفزيون الفلسطيني في نبأ عاجل: "دمار هائل جراء قصف "إسرائيل" مربعًا سكنيًا كاملًا في حي الشجاعية".
وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد أعلن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف أكثر من 50 عمارة ومنزلًا في حي الشجاعية، وفي مناطق أخرى بالقطاع، واستخدم عشرات الصواريخ والقنابل العملاقة في القصف، الأمر الذي ينذر بمقتل المئات.