رغم تمديد الهدنة.. "قوات الاحتلال" تواصل قصف مناطق متفرقة من غزة

في خرق للهدنة التي تقرّر تمديدها يومين إضافيين، فتحت قوات الاحتلال نيران الدبابات على أطراف حي الشيخ رضوان ومخيم الشاطئ شمال غربي مدينة غزة.
وأفاد المركز الفلسطيني للإعلام، الثلاثاء، بسماع أصوات إطلاق نار وانفجارات غربي مدينة غزة.
وقال المركز إن قوات الاحتلال أطلقت النار في منطقة صوفا شرقي رفح.
وكانت قطر وحماس، قد أعلنتا أمس الإثنين، تمديد الهدنة المؤقتة بين الاحتلال والحركة يومين إضافيين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، وفق سكاي نيوز عربية، إنه "في إطار الوساطة المستمرة تم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في قطاع غزة".
وكشف موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، أن تمديد الهدنة بين الاحتلال وحركة حماس سيسمح بإطلاق سراح ما لا يقل عن 20 من الرهائن الإسرائيليين، بمعدل 10 في كل يوم، إضافة إلى الـ50 الذين تم الاتفاق عليهم في الهدنة نفسها.
وأضاف المصدر، أن الاحتلال سيطلق سراح 3 أسرى فلسطينيين مقابل كل رهينة إضافي يتم إطلاق سراحه، كما فعل بموجب الاتفاق الأساسي، كما سيسمح تمديد الهدنة أيضا بدخول مزيد من شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة.