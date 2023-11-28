رغم تمديد الهدنة.. "قوات الاحتلال" تواصل قصف مناطق متفرقة من غزة

وكشف موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، أن تمديد الهدنة بين الاحتلال وحركة حماس سيسمح بإطلاق سراح ما لا يقل عن 20 من الرهائن الإسرائيليين، بمعدل 10 في كل يوم، إضافة إلى الـ50 الذين تم الاتفاق عليهم في الهدنة نفسها.