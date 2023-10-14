"البرلمان العربي": الاحتلال يشنّ حربَ إبادة ضد الفلسطينيين وسط صمت مخزٍ للمجتمع الدولي

وشدّد أعضاء البرلمان العربي على خطورة الوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية، والذي سيؤدّي إلى تفجر الأوضاع في المنطقة وسط "صمت مخزٍ" للمجتمع الدولي إزاء هذه الممارسات غير الإنسانية، معربين عن تضامنهم التام مع الشعب الفلسطيني في هذه اللحظة الفارقة التي تمرّ بها القضية الأولى والمركزية للعرب.