أنجز اجتماعاً بشكل متقطع بسبب السعال.. البيت الأبيض: وضع بايدن الصحي يتحسّن

تمكّن الرئيس الأميركي جو بايدن، من إنجاز اجتماع افتراضي في البيت الأبيض بشكلٍ متقطعٍ، بسبب السعال، وذلك بعد يومين من تشخيص إصابته بفيروس كورونا.
وأعلن البيت الأبيض، الخميس، إصابة "بايدن" بفيروس كورونا المستجد، كاشفاً أنه يعاني "أعراضاً خفيفة".
وخلال الاجتماع، بدا بايدن، البالغ من العمر 79 عاماً وهو أكبر شخص يشغل منصب رئيس الولايات المتحدة، في حالة معنوية جيدة، مع بحة ملحوظة في الصوت، مما استدعى اعتذاره بشكل متكرّر بسبب السعال.
وبحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أصدر طبيب البيت الأبيض، كيفن أوكونور، الجمعة، بياناً قال فيه إن أعراض بايدن قد تحسّنت.
وأضاف أن درجة حرارة بايدن مرتفعة قليلاً وتبلغ 37.4 درجة مئوية، لكنه يستجيب بشكل إيجابي لمسكنات الألم.
وأوضح أن معدلات نبضه وضغط دمه وتنفسه وتشبعه بالأكسجين طبيعية.
من جانبه، قال الدكتور أشيش جها، منسق البيت الأبيض بشأن كوفيد-19، إن "بايدن" بخير، وإن أعراض المرض التي تظهر عليه خفيفة.
وأضاف: "الرئيس يتحسّن، لقد نام جيداً الليلة الماضية، وتناول إفطاره وغداءه كاملين".