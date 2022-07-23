أنجز اجتماعاً بشكل متقطع بسبب السعال.. البيت الأبيض: وضع بايدن الصحي يتحسّن

وخلال الاجتماع، بدا بايدن، البالغ من العمر 79 عاماً وهو أكبر شخص يشغل منصب رئيس الولايات المتحدة، في حالة معنوية جيدة، مع بحة ملحوظة في الصوت، مما استدعى اعتذاره بشكل متكرّر بسبب السعال.