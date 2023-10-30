العالم
الأمم المتحدة تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية
"حق" أعرب عن تخوّفه من سير الأحداث نحو المجهول
دعا نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، اليوم (الاثنين)، إلى وقف إطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية.
وأوضح "حق" أن وقف إطلاق النار سيتيح إيصال المساعدات الإنسانية إلى كل من يحتاج إليها، وفقاً لوكالة أنباء العالم العربي.
وأعرب عن تخوفه من سير الأحداث نحو المجهول، وقال: "إن مخاوفنا الأساسية تتعلق بسلامة 2.2 مليون شخص يعيشون في غزة، في وقت ينفد فيه الوقود، وموارد المياه النظيفة محدودة للغاية، وهناك اكتظاظ هائل للنازحين".