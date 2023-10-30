الأمم المتحدة تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية

وأعرب عن تخوفه من سير الأحداث نحو المجهول، وقال: "إن مخاوفنا الأساسية تتعلق بسلامة 2.2 مليون شخص يعيشون في غزة، في وقت ينفد فيه الوقود، وموارد المياه النظيفة محدودة للغاية، وهناك اكتظاظ هائل للنازحين".