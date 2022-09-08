الأمم المتحدة: التنمية تراجعت في العالم 5 سنوات بسبب "كورونا"

وبعد أن كان المؤشر يرتفع بشكل مستمر لعقود، عاد في 2021 إلى المستوى الذي كان عليه في 2016 ماحيًا بذلك سنوات من التطور، والسبب الرئيسي هو "كوفيد-19" إلى جانب الكوارث المناخية، التي تتزايد، والأزمات التي تتراكم من دون إعطاء السكان وقتًا لالتقاط أنفاسهم.