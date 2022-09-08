الأمم المتحدة: التنمية تراجعت في العالم 5 سنوات بسبب "كورونا"

من متوسط العمر إلى التعليم ومستوى المعيشة، تراجع العالم خمس سنوات في مجال التنمية؛ بسبب فيروس كورونا، بحسب ما أفادت الأمم المتحدة في تقرير نشر، اليوم (الخميس).
وحذرت الأمم المتحدة من أن تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى تفاقم الوضع، وفقاً لـ"فرانس برس".
أوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أنه للمرة الأولى منذ تبنيه قبل ثلاثين عامًا، انخفض مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع والتعليم ومستوى المعيشة، لعامين على التوالي، في 2020 و2021، وعاد إلى ما كان عليه في 2016.
ولفت إلى أن هذا التراجع الهائل يشمل أكثر من تسعين في المئة من دول العالم.
وبعد أن كان المؤشر يرتفع بشكل مستمر لعقود، عاد في 2021 إلى المستوى الذي كان عليه في 2016 ماحيًا بذلك سنوات من التطور، والسبب الرئيسي هو "كوفيد-19" إلى جانب الكوارث المناخية، التي تتزايد، والأزمات التي تتراكم من دون إعطاء السكان وقتًا لالتقاط أنفاسهم.