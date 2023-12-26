مسؤول إسرائيلي: الحرب على غزة ستستمر عدة أشهر

قال رئيس قسم الاستراتيجية في جيش الاحتلال الإسرائيلي إليعازر توليدانو: "إن الحرب على قطاع غزة ستستمر عدة أشهر، وعلى إسرائيل إدارة اقتصاد الأسلحة"، بحسب ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم (الثلاثاء).
وأضاف "توليدانو": "إن انخفاض وتيرة القصف على غزة، لا علاقة له بنقص الذخيرة وإنما بسبب وجود قوات على الأرض، ولم يتوقف الجيش بأي حال من الأحوال عن قصف مبنى بسبب نقص الذخيرة".
وذكرت الهيئة أنه منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر وصل إلى إسرائيل من الولايات المتحدة 10 آلاف طن من الأسلحة والمعدات القتالية عبر 244 طائرة نقل و20 سفينة، كما أن خطوط الإنتاج في الصناعات الدفاعية في إسرائيل تعمل على مدار الساعة لتسليح الجيش في كافة القطاعات.
وبينت أن وزارة الدفاع الإسرائيلية اشترت ما يقارب أسلحة وذخيرة بقيمة 40 مليار شيكل نحو (11 مليار دولار).