مسؤول إسرائيلي: الحرب على غزة ستستمر عدة أشهر

وذكرت الهيئة أنه منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر وصل إلى إسرائيل من الولايات المتحدة 10 آلاف طن من الأسلحة والمعدات القتالية عبر 244 طائرة نقل و20 سفينة، كما أن خطوط الإنتاج في الصناعات الدفاعية في إسرائيل تعمل على مدار الساعة لتسليح الجيش في كافة القطاعات.