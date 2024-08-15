"أبو عبيدة" يكشف تفاصيل مقتل أحد الأسرى الإسرائيليين على يد حارسه

أعلن المتحدثُ باسم "كتائب القسام" الذراع العسكرية لحركة حماس "أبو عبيدة"، اليوم الخميس؛ نتائجَ التحقيق في إطلاق أحد حراس الحركة النار على أسرى إسرائيليين، ومقتل أسير وإصابة أسيرتين.
وقال "أبو عبيدة" في بيان عبر منصة "تلغرام": إنه بعد التحقيق "تبين أن المجند المكلف بالحراسة تصرف بشكل انتقامي خلافًا للتعليمات بعد تلقيه خبر استشهاد طفليه في إحدى مجازر العدو".
وأضاف: أن الحادثة "لا تمثل أخلاقياتنا وتعاليم ديننا في التعامل مع الأسرى، وسنشدد في التعليمات بعدم تكرار الحادثة في حالتين حتى الآن"؛ وفق "آر تي".
وتابع المتحدث باسم "كتائب القسام": "نحمّل العدو المسؤولية الكاملة عن كل ما يتعرّض له أسراه من معاناة ومخاطر نتيجة كسره لكل قواعد التعامل الإنساني والبشري وممارسته للإبادة الوحشية ضد شعبنا".
ونشرت "كتائبُ القسام" صورةً بعنوان "حادث مؤسف" للأسير الإسرائيلي المقتول، مع تعليق: "وحشيتكم باتت خطرًا داهمًا على أسراكم.. الوقت ينفد".
وفي حادثتين منفصلتين، أقدم مجندان من المكلفين بحراسة الأسرى الإسرائيليين لدى "كتائب القسام"، على إطلاق النار صوب أسير وقتله على الفور، بالإضافة إلى إصابة أسيرتين بجراح خطيرة.