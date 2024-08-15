"أبو عبيدة" يكشف تفاصيل مقتل أحد الأسرى الإسرائيليين على يد حارسه

وأضاف: أن الحادثة "لا تمثل أخلاقياتنا وتعاليم ديننا في التعامل مع الأسرى، وسنشدد في التعليمات بعدم تكرار الحادثة في حالتين حتى الآن"؛ وفق "آر تي".