"بلينكن" سيطالب إسرائيل بخطوات ملموسة لتقليل الإضرار بالمدنيين في غزة

ذكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (الخميس)، إنه سيطلب من إسرائيل خلال زيارته خطوات ملموسة لتقليل الضرر، الذي يلحق بالرجال والنساء والأطفال في غزة، حيث تشن إسرائيل قصفاً متواصلاً أودى بحياة أكثر من 9 آلاف فلسطيني.

وقال "بلينكن" للصحافيين قبل صعود الطائرة لبدء رحلة إلى الشرق الأوسط: "شهدنا في الأيام الأخيرة استمرار تحمل مدنيين فلسطينيين وطأة هذا الصراع، وسأركز خلال زيارة إسرائيل على الخطوات اللازمة لحماية المدنيين"، وفقاً لـ"فرانس برس".

وأوضح أنه سيضغط من أجل وصول المزيد من شاحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة، لأن الأوقات الحالية عصيبة، وصعبة للغاية.

وبيّن أنه سيتحدث مع الإسرائيليين والشركاء في المنطقة من أجل منع انتشار الصراع.

ولفت "بلينكن" إلى أهمية تهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم ومستدام للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.