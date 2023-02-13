"عمل استفزازي مرفوض".. مصر تدين شرعنة إسرائيل للبؤر الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية

أدانت مصر، اليوم (الاثنين) قرار الاحتلال الإسرائيلي "شرعنة" بؤر استيطانية في الأراضي الفلسطينية وبناء وحدات استيطانية جديدة.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية، أن القرار بمثابة مخالفة صارخة لقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي ذات الصلة، التي تؤكد على عدم قانونية أو شرعية النشاط الاستيطاني بكافة أشكاله وصوره.
وحذرت الوزارة من تبعات القرار، الذي وصفته بأنه عمل استفزازي غير مقبول من شأنه إشعال الوضع المحتقن مما يؤثر على أمن واستقرار المنطقة كلها.
وشددت على أن السبيل الوحيد لتهدئة الأوضاع هو التوقف عن تلك الممارسات المخالفة للقوانين الدولية والتفاوض من أجل التوصل إلى حل يحقق السلام الشامل والعادل".