القبض على متورطين في هجمات داغستان الروسية.. والأمن يغلق عدداً من الطرق

كشفت مصادر لقناة "العربية" عن حدوث إطلاق نار في محج قلعة أثناء عمليات إلقاء القبض على متورطين في مساعدة منفذي هجمات الأحد الماضي الإرهابية.
وفي التفاصيل، طلبت سلطات محج قلعة من سكان المدينة البقاء في منازلهم، وسط تواجد أمني مكثف في مركز المدينة، فيما أغلق الأمن عدداً من الطرقات.
يذكر أن 20 شخصاً قتلوا وأصيب 26 آخرون من المدنيين وضباط الشرطة جراء هجوم المسلحين في مدينتي محج قلعة وديربنت، وفق ما أعلنت وزيرة الصحة في جمهورية داغستان الروسية تاتيانا بيليايفا.
وبدأت جمهورية داغستان الروسية حداداً لمدة ثلاثة أيام الاثنين، بعد أن قتل مسلحون عدداً من رجال الشرطة وقساً أرثوذكسياً وآخرين في هجمات على دور عبادة يهودية ومسيحية، يوم الأحد، في مدينتين بالمنطقة الواقعة شمال القوقاز، وفقاً للعربية نت.
وجاء الهجوم بعد ثلاثة أشهر من مقتل 145 شخصاً في هجوم أعلن تنظيم داعش المسؤولية عنه استهدف قاعة للموسيقى بالقرب من موسكو، وكان أسوأ هجوم من نوعه تشهده روسيا منذ أعوام.
ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجمات الأحدث في المنطقة المضطربة.