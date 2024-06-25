القبض على متورطين في هجمات داغستان الروسية.. والأمن يغلق عدداً من الطرق

وبدأت جمهورية داغستان الروسية حداداً لمدة ثلاثة أيام الاثنين، بعد أن قتل مسلحون عدداً من رجال الشرطة وقساً أرثوذكسياً وآخرين في هجمات على دور عبادة يهودية ومسيحية، يوم الأحد، في مدينتين بالمنطقة الواقعة شمال القوقاز، وفقاً للعربية نت.