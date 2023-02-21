"خيانة".. اتهامات خطيرة للجيش الروسي من قائد "جيش بوتين السري"!

ودُمرت مدينة باخموت -التي كان عدد سكانها 70 ألف نسمة قبل الحرب- إلى حد كبير خلال القتال المتواصل، مُخلّفة خسائر بشرية فادحة لدى الجانبين، ورغم أن أهميتها الاستراتيجية موضع تباين؛ فقد باتت المدينة رمزًا للصراع بين موسكو وكييف للسيطرة على هذه المنطقة الصناعية في شرق البلاد.