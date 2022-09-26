"بوتين" يمنح الجنسية الروسية لعنصر بالمخابرات الأمريكية متهم بالتجسس

وقَّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين مرسومًا، منح بموجبه الجنسية الروسية للمتعاقد السابق مع المخابرات الأمريكية إدوارد سنودن.
ونص المرسوم الرئاسي على أن إدوارد جوزف سنودن المولود في 21 يونيو (حزيران) 1983 مدرج على قائمة مواطنين روس جدد، وفقًا لـ"رويترز".
وفرَّ سنودن (39 عامًا) من الولايات المتحدة، ومُنح حق اللجوء في روسيا، بعد أن سرَّب ملفات سرية في 2013، كشفت عن عمليات مراقبة محلية ودولية، نفَّذتها وكالة الأمن القومي الأمريكية، التي كان يعمل بها.
وطلبت السلطات الأمريكية على مدى سنوات إعادة سنودن للولايات المتحدة؛ ليواجه محاكمة جنائية لاتهامه بالتجسس.
ووصلت العلاقات بين واشنطن وموسكو إلى أدنى مستوياتها التاريخية على خلفية الحرب في أوكرانيا.