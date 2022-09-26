"بوتين" يمنح الجنسية الروسية لعنصر بالمخابرات الأمريكية متهم بالتجسس

وفرَّ سنودن (39 عامًا) من الولايات المتحدة، ومُنح حق اللجوء في روسيا، بعد أن سرَّب ملفات سرية في 2013، كشفت عن عمليات مراقبة محلية ودولية، نفَّذتها وكالة الأمن القومي الأمريكية، التي كان يعمل بها.