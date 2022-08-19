13 قتيلًا جراء القصف في شمال سوريا

وتشهد المنطقة الحدودية مع تركيا منذ أيام توترًا إثر اشتباكات بين قوات سوريا الديموقراطية، وعلى رأسها المقاتلون الأكراد، والقوات التركية والفصائل السورية الموالية لها. وتوسع التصعيد ليطال قوات النظام المنتشرة في نقاط حدودية.