13 قتيلًا جراء القصف في شمال سوريا

قتل 13 شخصًا على الأقل منذ ليل الخميس جراء تصعيد عسكري شمال سوريا، بينهم سبعة مدنيين سقطوا في قصف مدفعي لقوات النظام، وأربع فتيات قتلوا في ضربة تركية؛ وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وتشهد المنطقة الحدودية مع تركيا منذ أيام توترًا إثر اشتباكات بين قوات سوريا الديموقراطية، وعلى رأسها المقاتلون الأكراد، والقوات التركية والفصائل السورية الموالية لها. وتوسع التصعيد ليطال قوات النظام المنتشرة في نقاط حدودية.
وأوضح مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن: "أسفر قصف مدفعي لقوات النظام عن مقتل تسعة مدنين بينهم أطفال، وإصابة 30 آخرين بجروح في سوق شعبي" في مدينة الباب الواقعة تحت سيطرة فصائل موالية لأنقرة في ريف حلب الشمالي الشرقي.