448 مليون محتاج ومشرد.. نداء أممي لإنقاذ فقراء العالم.. كم ملياراً يكفي؟

أطلقت الأمم المتحدة ومنظماتها نداءً للمساعدات الإنسانية لعام 2023 بقيمة 51.5 مليار دولار إمريكي، بزيادة قدرها 65 مليون دولار مقارنة ببداية عام 2022.
وقال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيثس، إن 339 مليون شخص يحتاج إلى المساعدة في 69 دولة، بزيادة قدرها 65 مليون شخص مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2022، مشيراً إلى أن الجفاف والفيضانات القاتلة أنهكت المجتمعات من باكستان إلى القرن الأفريقي، إضافة إلى الأثر المدمر الذي تركه وباء كورونا على أفقر دول العالم، حيث أصبح أكثر من 109 ملايين شخص مشردين في أنحاء العالم.
وأكد "غريفيثس" أن خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لعام 2023 تقدم المأوى والغذاء والرعاية الصحية وتغذية الأطفال لإنقاذ أرواح 230 مليون شخص حول العالم.