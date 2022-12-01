448 مليون محتاج ومشرد.. نداء أممي لإنقاذ فقراء العالم.. كم ملياراً يكفي؟

وقال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيثس، إن 339 مليون شخص يحتاج إلى المساعدة في 69 دولة، بزيادة قدرها 65 مليون شخص مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2022، مشيراً إلى أن الجفاف والفيضانات القاتلة أنهكت المجتمعات من باكستان إلى القرن الأفريقي، إضافة إلى الأثر المدمر الذي تركه وباء كورونا على أفقر دول العالم، حيث أصبح أكثر من 109 ملايين شخص مشردين في أنحاء العالم.