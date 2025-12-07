بعد دعوة مادورو.. آلاف الجنود الجدد ينضمون إلى الجيش الفنزويلي

انضم 5600 جندي إلى الجيش الفنزويلي، يوم السبت، في وقت تكثف فيه الولايات المتحدة الضغط العسكري على الدولة المنتجة للنفط.
ودعا الرئيس نيكولاس مادورو إلى تعزيز التجنيد العسكري، بعد أن نشرت الولايات المتحدة أسطولًا من السفن الحربية وأكبر حاملة طائرات في العالم في منطقة البحر الكاريبي، معلنة إطلاق حملة لمكافحة تهريب المخدرات.
ويرى مادورو أن نشر القوات الأمريكية يأتي ضمن حملة عسكرية تهدف إلى الإطاحة بحكومته والاستيلاء على الاحتياطات النفطية الكبيرة لفنزويلا.
وقال الكولونيل غابرييل ريندون، خلال احتفال أقيم السبت في "فويرتي تيونا"، أكبر مجمع عسكري في فنزويلا: "لن نسمح تحت أي ظرف من الظروف بغزو من قوة إمبريالية".
وبحسب الأرقام الرسمية، يبلغ عدد قوات الجيش الفنزويلي نحو 200 ألف جندي، إلى جانب 200 ألف عنصر في الشرطة.