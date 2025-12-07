بعد دعوة مادورو.. آلاف الجنود الجدد ينضمون إلى الجيش الفنزويلي

ودعا الرئيس نيكولاس مادورو إلى تعزيز التجنيد العسكري، بعد أن نشرت الولايات المتحدة أسطولًا من السفن الحربية وأكبر حاملة طائرات في العالم في منطقة البحر الكاريبي، معلنة إطلاق حملة لمكافحة تهريب المخدرات.