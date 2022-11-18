فلسطين.. إصابة 4 شبان بالرصاص المعدني في مسيرة مناهضة للاستيطان

أصيب 4 شبان فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق، خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والتي انطلقت تنديدًا بجرائم جيش الاحتلال والمستوطنين في مختلف المحافظات الفلسطينية.
وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي، في بيان، بأن جنود الاحتلال الإسرائيلي اعتدوا على المشاركين في المسيرة بإطلاق كثيف للرصاص المعدني وقنابل الغاز، مما أدى لإصابة 4 شبان في الأطراف، والعشرات بالاختناق عولجوا جميعهم ميدانيًا.
وانطلقت المسيرة بمشاركة المئات من أبناء البلدة الذين رددوا الشعارات الوطنية المنددة بجرائم الاحتلال والمطالِبة بتصعيد المقاومة الشعبية؛ ردًا على هذه الجرائم.