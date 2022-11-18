فلسطين.. إصابة 4 شبان بالرصاص المعدني في مسيرة مناهضة للاستيطان

وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي، في بيان، بأن جنود الاحتلال الإسرائيلي اعتدوا على المشاركين في المسيرة بإطلاق كثيف للرصاص المعدني وقنابل الغاز، مما أدى لإصابة 4 شبان في الأطراف، والعشرات بالاختناق عولجوا جميعهم ميدانيًا.