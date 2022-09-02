الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد أن "سلامة" محطة زابوريجيا النووية "انتُهكت مرارًا"

عقب زيارته لمحطة زابوريجيا النووية، جنوب أوكرانيا، الخاضعة لسيطرة القوات الروسية، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي الخميس إن "المحطة وسلامتها المادية انتُهكت مرات عدة".
وأشار غروسي إلى أن قسمًا من فريق خبراء الوكالة سيبقى في المنشأة أيامًا عدة، "حتى الأحد أو الاثنين".
أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي الخميس إثر تفقده على رأس وفد من الوكالة محطة زابوريجيا النووية الخاضعة لسيطرة القوات الروسية في جنوب أوكرانيا أن السلامة المادية "لأكبر منشأة نووية في أوروبا انتُهكت" نتيجة تعرضها لقصف متكرر.
وصرح غروسي للصحافيين "من الواضح أن المحطة وسلامتها المادية انتُهكت مرات عدة". مضيفًا أنه "ليست لدينا العناصر لتقييم هذا الأمر" لكن "لا يمكن لهذا الأمر أن يستمر".
وأشار غروسي، في أعقاب تفقده المنشأة النووية وعودته إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة كييف، إلى أن قسما من فريق خبراء الوكالة سيبقى في المنشأة أيامًا عدة، "حتى الأحد أو الاثنين"، من دون أن يحدد عددهم.
وقال إن هؤلاء المفتشين سيبقون "لمواصلة تقييم" الوضع في المحطة التي أثار تعرّض محيطها للقصف مرات عدة مخاوف من وقوع كارثة نووية.