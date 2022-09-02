الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد أن "سلامة" محطة زابوريجيا النووية "انتُهكت مرارًا"

وأشار غروسي، في أعقاب تفقده المنشأة النووية وعودته إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة كييف، إلى أن قسما من فريق خبراء الوكالة سيبقى في المنشأة أيامًا عدة، "حتى الأحد أو الاثنين"، من دون أن يحدد عددهم.