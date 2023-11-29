تحذير أممي من "خطر مجاعة كبير" في غزة

حذّر برنامج الاغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن سكان غزة، وخصوصاً النساء والأطفال، معرّضون لخطر المجاعة إذا توقفت إمدادات الغذاء.
وقال البرنامج إنه سلّم المواد الغذائية إلى 121161 شخصاً في غزة منذ الجمعة عندما بدأت هدنة مدتها أربعة أيام بين إسرائيل وحماس.
وقالت كورين فلايشر مديرة البرنامج لمنطقة الشرق الأوسط "بفضل الهدنة بدأت فرقنا العمل على الأرض ودخلت مناطق لم نصل إليها منذ فترة طويلة. ما نراه كارثي".
ويقدر برنامج الأغذية أنه "من المحتمل أن يتعرّض سكان غزة وخصوصاً النساء والأطفال لخطر المجاعة إذا لم يتمكن البرنامج من تأمين وصول مستمر للغذاء".
وقالت الوكالة إن ستة أيام "غير كافية لإحداث أي تغيير ملموس" داعية إلى ضمان وصول "إمدادات منتظمة ومتواصلة" الى القطاع.
وقال سامر عبد الجابر، المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في فلسطين: "خلال أربعة أيام من الهدنة الإنسانية، قدّم برنامج الأغذية العالمي وشركاؤه المساعدات التي هم في أمس الحاجة إليها لمئات الآلاف في المناطق التي يصعب الوصول إليها. وشهدت فرقنا الجوع واليأس والدمار".
وأضاف عبد الجابر: "مئات الآلاف يواجهون خطر المجاعة المباشر. ويأمل برنامج الأغذية العالمي في تمديد هذا التوقف الذي يوفر فرصة للإغاثة يمكن أن تمهّد الطريق لتهدئة طويلة المدى. وقال إن الوصول الآمن دون عوائق لا يمكن أن يتوقف الآن: "خلال أربعة أيام من الهدنة الإنسانية، قدّم برنامج الأغذية العالمي وشركاؤه المساعدات التي هم في أمسّ الحاجة إليها لمئات الآلاف في المناطق التي يصعب الوصول إليها. وشهدت فرقنا الجوع واليأس والدمار".
وأضاف عبد الجابر: "مئات الآلاف يواجهون خطر المجاعة المباشر. ويأمل برنامج الأغذية العالمي في تمديد هذا التوقف الذي يوفر فرصة للإغاثة يمكن أن تمهّد الطريق لتهدئة طويلة المدى. وقال إن الوصول الآمن دون عوائق لا يمكن أن يتوقف الآن.