تحذير أممي من "خطر مجاعة كبير" في غزة

وأضاف عبد الجابر: "مئات الآلاف يواجهون خطر المجاعة المباشر. ويأمل برنامج الأغذية العالمي في تمديد هذا التوقف الذي يوفر فرصة للإغاثة يمكن أن تمهّد الطريق لتهدئة طويلة المدى. وقال إن الوصول الآمن دون عوائق لا يمكن أن يتوقف الآن: "خلال أربعة أيام من الهدنة الإنسانية، قدّم برنامج الأغذية العالمي وشركاؤه المساعدات التي هم في أمسّ الحاجة إليها لمئات الآلاف في المناطق التي يصعب الوصول إليها. وشهدت فرقنا الجوع واليأس والدمار".