"بلينكن" يبحث مع "غوتيريش" الأزمة الإنسانية في غزة وهجمات الحوثيين

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر: ناقش الوزير بلينكن الأزمة الإنسانية في غزة حاليًا، وتطرق إلى العمل الإنساني المنقذ للحياة الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).