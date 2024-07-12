بينهم عائلات كاملة.. انتشال 60 شهيداً فلسطينياً من جنوب مدينة غزة

أعلنت الطواقم الطبية الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء الذين تم انتشالهم اليوم، من أحياء جنوب مدينة غزة، بعد حصارها من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدة أيام، إلى 60 شهيداً.
وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني، بأن طواقمه انتشلت جثامين عائلات كاملة من منطقتَي الصناعة وتل الهوا، من جرّاء تعرُّض منازل عدة لقصفٍ إسرائيلي مباشر، كما دمّر الاحتلال بالكامل الشوارع والبنية التحتية في تلك المناطق، التي باتت عبارة عن أكوام من الرُكام.
وأكّد أن عمليات الانتشال مستمرة، على الرغم من نفاد الوقود، وعدم توافر المعدات اللازمة لإزالة الركام.
وكشفت معطيات وإحصائيات أولوية فلسطينية لوزارة الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجازر مروّعة في أحياء: الشجاعية وتل الهوا والصحابة والتفاح والدرج؛ ما أدّى إلى استشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين، وتدمير تلك الأحياء التي كان يقطنها نحو ربع مليون فلسطيني بشكلٍ كامل.