بينهم عائلات كاملة.. انتشال 60 شهيداً فلسطينياً من جنوب مدينة غزة

وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني، بأن طواقمه انتشلت جثامين عائلات كاملة من منطقتَي الصناعة وتل الهوا، من جرّاء تعرُّض منازل عدة لقصفٍ إسرائيلي مباشر، كما دمّر الاحتلال بالكامل الشوارع والبنية التحتية في تلك المناطق، التي باتت عبارة عن أكوام من الرُكام.