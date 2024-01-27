مكونة من 5 نقاط .. خطة بريطانية لوقف الحرب في غزة

ذكرت صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية، اليوم (السبت)، أن بريطانيا اقترحت خطة مكونة من خمس نقاط لوقف الحرب في غزة.
وأضافت الصحيفة أن الخطة ناقشها وزير الخارجية ديفيد كاميرون مع القادة الإسرائيليين والفلسطينيين خلال جولة في المنطقة قام بها الأسبوع الماضي.
وبينت أن الخطة تدعو إلى وقف فوري لأعمال لإطلاق النار، لضمان إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، والتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار.
وأوضحت "الفايننشال تايمز" تقترح وضع أفق سياسي لإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، وتشكيل حكومة فلسطينية تكنوقراطية لإدارة الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة بعد الحرب.
وأفادت بأن الخطة تتضمن مقترحاً أن يغادر كبار قادة حماس في غزة، بما في ذلك يحيى السنوار، العقل المدبر لهجوم 7 أكتوبر الذي أدى إلى الحرب، القطاع إلى دولة أخرى.