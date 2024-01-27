مكونة من 5 نقاط .. خطة بريطانية لوقف الحرب في غزة

وأفادت بأن الخطة تتضمن مقترحاً أن يغادر كبار قادة حماس في غزة، بما في ذلك يحيى السنوار، العقل المدبر لهجوم 7 أكتوبر الذي أدى إلى الحرب، القطاع إلى دولة أخرى.