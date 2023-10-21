العالم
وكالات الأمم المتحدة تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة والسماح بوصول المساعدات
طالبت بأن يكون تدفقها كبيرًا ومستدامًا ليكفي كل سكان القطاع
دعت وكالات تابعة للأمم المتحدة، اليوم (السبت) إلى وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى جميع أنحاء قطاع غزة.
وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، واليونيسيف، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، في بيان مشترك: "ندعو إلى وقف إنساني لإطلاق النار، إلى جانب الوصول الفوري دون قيد للمساعدات الإنسانية لجميع أنحاء غزة للسماح للجهات الإنسانية الفاعلة بالوصول إلى المدنيين المحتاجين وإنقاذ الأرواح ومنع المزيد من المعاناة الإنسانية".
وأضافت: "يجب أن تكون تدفقات المساعدات الإنسانية كبيرة ومستدامة، وتسمح لجميع سكان غزة بالحفاظ على كرامتهم".