إذلال واغتصاب ودعوة للتحقيق.. "هيومان رايتس": إسرائيل عذّبت كوادر طبية فلسطينية

وأوضحت "هيومن رايتس ووتش" أن سلطات الاحتلال لم توفر على مدى عقود مساءلة موثوقة عن التعذيب وغيره من الانتهاكات ضد الأسرى الفلسطينيين.. ووفقًا للإحصاءات الرسمية الإسرائيلية بين 2019 و2022، قدّمت 1.830 شكوى متعلقة بانتهاكات ارتكبها ضباط مصلحة السجون الإسرائيلية، ولم تؤدِّ أي منها إلى إدانة جنائية؛ مؤكدة أن السلطات الإسرائيلية لم تسمح للوكالات الإنسانية المستقلة بالتواصل مع الأسرى منذ السابع من أكتوبر.