"الأونروا": "629" ألف نازح يقيمون في مراكز الإيواء التابعة للوكالة في غزة

وثّقت وكالةُ غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، نزوحَ نحو "629" ألف نازح فلسطيني، إلى "150" مركز إيواء تابعًا لها في قطاع غزة، بعد تعرّض منازلهم للقصف الإسرائيلي المستمرّ على قطاع غزة لليوم 21 على التوالي.