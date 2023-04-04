الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يصل إلى مبنى محكمة مانهاتن

وصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلى مبنى محكمة مانهاتن للاستماع إلى لائحة الاتهام ضده، ويأتي مثول ترامب فيما كان الادعاء العام في نيويورك قد اتهمه بشراء صمت الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز، قبل أيام من إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في سنة 2016.