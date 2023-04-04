الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يصل إلى مبنى محكمة مانهاتن

وصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلى مبنى محكمة مانهاتن للاستماع إلى لائحة الاتهام ضده، ويأتي مثول ترامب فيما كان الادعاء العام في نيويورك قد اتهمه بشراء صمت الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز، قبل أيام من إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في سنة 2016.
وعندما يمثل أشخاص متهمون جنائيًّا أول مرة أمام محاكم في الولايات المتحدة، فإن عدة إجراءات روتينية يجري القيام بها معهم.
وبموجب قانون ولاية نيويورك: يتعيَّن أخذ بصمات أي شخص وُجه إليه اتهام جنائي، في حين يظلّ التقاط صورة للشخص الموقوف أمرًا مرتبطًا بتقدير هيئات إنفاذ القانون.
وتشمل تلك الإجراءات أخذ بصمات اليد، إلى جانب التقاط صورة وتقييد اليدين بالأصفاد، وهي أمور تثير لغطًا في حالة الرئيس الجمهوري السابق.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أمريكيين، أن ترامب لن يلتقط صورة التوقيف المعتادة؛ لسبب بسيط هو أنه شخص معروف على نطاق واسع، وليست ثمة حاجة إلى أخذ صورة جديدة له.
ويجري التقاط صورة للشخص الذي يواجه اتهامًا جنائيًّا؛ تحسبًا لاستخدام تلك الصورة في البحث عنه، إذا لاذ بالفرار ولم تتمكن السلطات من إحضاره إلى المحكمة.